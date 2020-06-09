أغلقت فرق نسائية بأمانة جازان عدداً من المنشآت التجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا. وباشرت فرق التفتيش على المنشآت للتأكد من نظامية عملها وإجراءاتها وعدم وجود مخالفات صحية أو حالات غش تجاري.وأكد أمين جازان نايف سعيدان، أن الأمانة نفذت عدداً من الإجراءات للحد من مخاطر انتشار تفشي فايروس كورونا، وإلزام أصحاب مواقع النفع العام بتنظيف محلاتهم بواقع ثلاث مرات يومياً، بمتابعة من الفرق الميدانية الخاصة بأعمال الرقابة الصحية، عبر اللجان والجولات الميدانية المشتركة، أو من خلال تبادل المعلومات والبلاغات ومباشرتها ضمن المهمات المحددة لكل جهة. من جهة ثانية، أغلقت أمانة منطقة الرياض الأسبوع الماضي 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، وطبقت عليها العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة المواطنين.كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، وضبطت خلالها 638 بائعاً جائلاً سلمتهم للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9772 كيلوغراماً، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.