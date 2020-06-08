أعلن المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، العثور على صياد مصري (36 عاماً)، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.

وأوضح القريني بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه، مؤكداً أنه تم بعد التنسيق تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم (الإثنين)، بعد استضافته من قبل حرس الحدود.