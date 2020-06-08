أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة (خذوا حذركم) للتوعية بأهمية الأخذ بالأسباب الاحترازية الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لسلامة المجتمع ولمنع انتشار فايروس كورونا.

وتهدف الحملة التي تنطلق في كافة ميادين مناطق المملكة وعبر منصات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وخلال إطلاق الحملة بين السند أنها تأتي مواكبة للجهود الكبيرة والمميزة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في مكافحة «كورونا»، ومشاركة من الرئاسة العامة للدور المجتمعي الذي تضطلع به في أعمالها مجتمعة مع الجهات المختصة التي تبذل جهوداً ضخمة وكبيرة جعلت المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة في مصاف الدول المتقدمة، بل قد تكون أولى الدول في الأخذ بكل الاحتياطات والتدابير الوقائية ورعاية شعبها ومواطنيها والمقيمين على أرضها بأعظم رعاية، وأفضل وسائل في المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما أصبح مضرب المثل في دول العالم كلها.