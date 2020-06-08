تقوم فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالبحث عن شخص يشتبه أنه سقط في مجرى وادي الحاير بالرياض.



و‏أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن الدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير، وعلى إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة ومازالت أعمال البحث قائمة حتى الآن.