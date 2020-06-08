تواصل أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع الأمن الرقمي والشؤون الصحية وقوة الضبط الميداني تنفيذ مبادرة المسح النشط والكشف الحراري، والذي يهدف إلى تقصي فايروس كورونا في المجمعات التجارية وأسواق النفع العام ومواقع تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفايروس كورونا.



وجرت أعمال المسح النشط والكشف الحراري في السوق المركزي للخضراوات والفواكه، إضافة إلى أسواق النفع العام والمجمعات والمراكز التجارية ومساكن العمال في الأحياء السكنية، وبلغ عدد المستفيدين من عمليات المسح النشط الذي انطلق يوم الخميس الماضي أكثر من 5200 مستفيد تم فحصهم، إضافة إلى تقديم التوعية للمستفيدين و إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من فايروس كورونا والاهتمام بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه - لا قدر الله - بالإصابة عبر عزل المستفيد فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.



الجدير بالذكر أن عمليات المسح النشط ساهمت بشكل كبير بتقصي الوباء مما ساهم بالحد والسيطرة على انتشار الفايروس، وتأتي هذه الإجراءات استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة واستكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بتنفيذها سابقاً في أسواق النفع العام والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، ومساكن العمال في الأحياء السكنية.