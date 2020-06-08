يعد قطاع تأجير المركبات من القطاعات الحيوية التي تخدم الكثير من القطاعات الأخرى في النقل العام والسياحة والترفيه والمعارض والمؤتمرات، وشهد قطاع تأجير السيارات تحولاً كبيراً في أنشطته ومستهدفاته منذ انطلاق هذا القطاع لأول مرة منذ ما يزيد على قرن من الزمان، وتحديداً عام 1912م، عندما دشنت شركة (Sixt) خدمة تأجير السيارات مع سائق. وكان الظهور الأول لخدمة تأجير السيارات في المملكة المتحدة عام 1920م، ثم بدأ الانتشار الكبير عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، وظهرت العديد من الشركات التي تتنافس لتقديم خدماتها لملايين البشر.



وفي المملكة العربية السعودية ظهرت خدمات تأجير السيارات قبل ما يقارب نصف قرن، وكانت تستهدف في بدايتها من يبحث عن سيارة مؤقتة، لعدم امتلاكه مركبة نهائياً أو لتعطل مركبته أو أثناء السفر.



وفي ظل التطور الاقتصادي وتحديات المنافسة لتقديم أفضل خدمة من جانب الشركات لعملائها، ظهرت العديد من الخدمات الجديدة، وقامت الشركات بتطوير جودة أدائها لتكون في مستوى المنافسة بعد أن أصبح القطاع يضم عدداً كبيراً من مزودي الخدمة، والخيارات غير المحدودة أمام العملاء.



وفي ظل هذا التنافس المحموم الذي يصب في صالح العميل دون أدنى شك أطلقت إحدى الشركات الوطنية في المملكة، وتحديداً شركة الوفاق لتأجير السيارات حلولاً مبتكرة لجعل حاجة اقتناء المركبات أكثر مرونة وسهولة وتنوعاً؛ ومن أبرز هذه الحلول التي قدمتها شركة الوفاق لتأجير السيارات لعملائها إطلاق خدمة التأجير طويل الأمد؛ والتي تتيح لعملائها من الأفراد قيادة أحدث السيارات الجديدة من سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات متعددة الاستخدامات لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بأقل تكلفة، كما يمكن للعميل عبر هذه الخدمة اختيار السيارة التي يريدها سواء اللون أو المواصفات أو غير ذلك، ويستلمها جديدة (العداد زيرو) مع صيانة مجانية طوال فترة العقد.



باختصار تتيح خدمة تأجير السيارات طويل الأمد للأفراد قيادة السيارة التي يرغبون بها وتبديلها بسيارة جديدة أخرى كل عام حسب رغبتهم واختيارهم، دون التقيد أو الالتزام بكثير من الشروط التي تفرضها جهات التمويل أو شركات السيارات، وأيضاً دون الاهتمام بالدفعات الأولى أو الصيانة أو التأمين أو الحوادث لا سمح الله، وبدفعات شهرية ميسرة وفي متناول الجميع.