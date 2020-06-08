بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم جلوس جلالته.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم جلوس جلالته.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.