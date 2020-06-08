شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تطهير وتعقيم الأماكن والساحات التي جرى تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإقامة صلاة الجمعة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الأوقاف للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد قرار العودة بفتح أبواب المساجد أمام المصلين في الأردن.من ناحية أخرى، نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» التي زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية 852 لغما، منها لغمان مضادان للأفراد، و150 لغما مضادة للدبابات، و700 ذخيرة غير متفجرة، خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 168155 لغما زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.في اتجاه آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة 28 مايو إلى 3 يونيو ضخ 357 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر مياه استخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.كما واصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو ضخ 470.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 377.600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6326 فردا.وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو. وراجع قسم الرعاية التكاملية 1396 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 194 فردا، وعيادة الولادة 13 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 478 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 126 مريضا.كما أجري الفحص المخبري لـ1297 مريضا، وصرفت الأدوية لـ1660 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 582 شخصا، وعيادة نقل الدم 4 مرضى، وعيادة التنويم 3 مستفيدين.