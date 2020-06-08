أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً أمس (الأحد)، بوزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين.وأعرب خلاله عن تهنئته له بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهماته الجديدة، معبراً عن التطلع للعمل معه لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون القائم بين البلدين.كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.