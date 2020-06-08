أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس (الأحد)، أن إجمالي حالات كورونا المستجد (كوفيد 19)، بلغ الـ 100 ألف إصابة تحديداً 101.914 إصابة، بعد تسجيل 3045 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ إجمالي الحالات النشطة 28385 إصابة، من بينها 1564 حالة حرجة، ولفتت إلى تسجيل 36 حالة وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 712 حالة، فيما تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72.817 حالة. وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها حتى الآن 958.237 فحصاً، بما يعني أن الفحص شمل نحو 2.8% من إجمالي عدد السكان 34.7 مليون نسمة.