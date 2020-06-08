أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الخميس الماضي، أكثر من 379 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 253 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مايو 2020م.وكشف «هدف»، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 139.980 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل113.821 مستفيداً ومستفيدة.ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.