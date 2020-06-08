لم يخف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الدكتورعبدالله الذيابي، قلقه وانزعاجه وضيقه، ليس بسبب إصابته بفايروس كورونا المستجد، بل لاختلاطه مع أسرته وطفله الرضيع ذي الأحد عشر شهراً، وخشيته من احتمال نقل العدوى لعائلته، وجاءت النتائح والفحوصات الطبية مبشرة لأسرته وطفله بعد سلبية كل الحالات، ومضى القلق والانزعاج إلى غير رجعة. ويقول الذيابي إن إصابته بفايروس كورونا المستجد، ‏على الأغلب حدثت بسبب مخالطته لسائقه الخاص بالمنزل، إذ ظهرت عليه أعراض غير أعراض الزكام، ونظراً لكون لغته العربية بسيطة، لم يعرفوا أنه مصاب إلا بعد إجراء التحاليل التي أكدت إيجابية حالته.