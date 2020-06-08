شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم، مثمناً الجهود الكبرى التي يبذلها رجال الأمن والكوادر الطبية والفنية والتمريضية في الميدان، منوهاً بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية والصحية من القيادة الرشيدة.واستعرض -خلال استقباله في مكتبه بالإمارة (أمس) مدير شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي- سير العمل لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي وانتشار جائحة فايروس كورونا، وبحث الجهود المبذولة والخطط المعدة لمكافحة انتشار هذه الجائحة.