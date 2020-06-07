أجرى فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل بالطائف عمليتي عيون لإنقاذ طفلين «خديجين» من خطر فقدان البصر مدى الحياة، وذلك بعد ولادتهما مبكراً.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه تم اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزءين المتروي وغير المتروي في شبكية العين من خلال الفحص داخل الحضانات، إذ يعتبر هذا الخلل نادراً بين الأطفال الخدج.

وأشار إلى أن الفريق الطبي المتخصص سارع باستكمال الفحوصات وإجراء العمليتين للطفلين، إذ استغرقتا ساعة ونصف الساعة، وتكللتا بالنجاح.

وذكر الربيعي أنه مع نشوء غشاء ليفي تكون العيون معرضة لنزيف داخل الجسم الزجاجي قد يؤدي إلى الانفصال الشبكي وينتهي بانفصال شبه كامل وفقدان الرؤية في حال عدم الخضوع للعلاج والعملية الجراحية.