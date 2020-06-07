أعلن مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن شركة متعددة الجنسيات، لها مصنع في مصر، ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فايروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية: «هناك احتمال كبير لطرح العقار في الأسواق خلال شهر سبتمبر القادم، وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم ضد فايروس كورونا».

وأضف تاج الدين: «إذا نجحت التجارب النهائية سيتم طرح التطعيم».

وأوضح مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشركة أكدت عدم سعيها للربح من اللقاح، ولكن غرضها الرئيسي هو تخليص العالم من هذا الوباء.