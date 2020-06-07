كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد الجلسات القضائية في اليوم الأول لإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني عبر بوابة ناجز دون الحاجة لزيارة المحاكم بلغ 7 آلاف جلسة عقب صدور قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة «المواعيد الإلكترونية» اعتبارا من الأحد 15 شوال لعموم المستفيدين الراغبين الاستفادة من الخدمات العدلية المقدمة في المرافق العدلية، من مواطنين ومقيمين وجهات، إذ سيتاح تقديم المواعيد عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية شملت الترافع الإلكتروني، تبادل المذكرات، الاعتراض على الأحكام، استئناف الحكم / النطق بالحكم، عقد الجلسات عبر الاتصال المرئي. وبينت الوزارة أن الخدمة أتاحت سرعة التقاضي، وعززت مخرجات عمليات التقاضي، والمحافظة على الضمانات القضائية كافة، والارتقاء بجودة الخدمات، في حين تتولى غرفة العمليات العدلية الرد على أي استفسار على الرقم 1950.

وأكد مختصون قانونيون وعدليون أن خدمة المواعيد الإلكترونية تلبي حاجة المراجعين من المواطنين والمقيمين للدور العدلية من محاكم أو كتابات عدل في المرحلة الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا التي تباشرها الأجهزة المختصة.