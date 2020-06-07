شكّل مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم (الأحد)، لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تعطل شبكة الأكسجين بالعناية المركزة لمرضى «كورونا» في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ووقف على أعمال الشركة القائمة بإصلاح العطل.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن القحطاني تابع ميدانياً إطلاق تجارب الاختبارات التشغيلية للشبكة المعتمدة على التشغيل التدريجي للوصول للطاقة القصوى.

وأشار إلى أن الاختبارات التشغيلية تتم بمراحل متعددة على مدى 48 ساعة، يتبعها وضع خطة استعادة المرضى المنومين عند اكتمال عمليات التشغيل كافة دون ملاحظات، وتطبيق ما تم اعتماده من بدائل أخرى لتفادي تكرار العطل.

وأضاف: «اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف إجراءات عدة لمنع تكرار تعطل الشبكة، لاسيما في أقسام العناية المركزة، منها تخصيص شبكة أكسجين مستقلة إضافية للشبكة الرئيسية المستخدمة لأقسام المستشفى كافة، وتأمين أسطوانات متنقلة للاستخدام عند الحاجة».