أعلنت أمانة جدة تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية الصادرة للمواطنين من الفترة ١٤٣٦-١٤٤٠، التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من 28 رمضان وحتى 15 شوال 1441هـ، بناءً على توجيهات أمين المحافظة صالح التركي، لإتاحة الفرصة للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية من قبل الممنوحين، وبلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (الأحد) ٦٤٥٦ مواطناً ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح البالغ عددهم ١٢٩٢٦، فيما بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤٤٦٩ مواطنا بنسبة ٤١٪.

وأكد فارس رجب أن أمانة جدة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة وسيتم تمديد فترة الاقتراع حتى نهاية شهر شوال لاستكمال إجراءات القرعة الإلكترونية للذين لم يقترعوا حتى تاريخه.