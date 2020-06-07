أغلقت صحة الشرقية مستشفى خاصا يتسع لـ100 مريض، أغلبهم من المصابين بأمراض مزمنة، وذلك بعد تسجيله عددا من حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم صحة الشرقية أسعد سعود لـ«عكاظ» ثبوت حالات إيجابية في المستشفى، الذي تم إغلاقه بالكامل أمس (السبت) مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ.

وأشار أسعد إلى أن هناك تقريرا لمكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكدت مصادر «عكاظ» أن عددا من منسوبي المستشفى ومن خلال الاختلاط بالمراجعين وداخل المساكن الخاصة بالموظفين تم انتقال الفايروس إليهم، وعلى الفور تدخل مركز القيادة والتحكم في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز القيادة بوزارة الصحة لاتخاذ قرار الإغلاق المؤقت احترازيا للسيطرة على التفشي وتعديل الوضع، علما بأنه تم عزل 31 حالة اشتباه بـ«كورونا» بين موظفيه.

كما تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل صحة الشرقية وتباشر عملها حاليا، وأكدت أن العمل تحت المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.