دشنت صحة جدة اليوم (الأحد) التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني على مساحة 8000 متر مربع، الذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية.

وسيعمل المستشفى على استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة ومن لديهم أعراض خفيفة.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريرا، للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات المستخدمة كمرحلة أولى.

وستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير، وسيضم جميع الأقسام الطبية المساعدة المتمثلة في المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي.