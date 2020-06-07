بدأ عدد من المنشآت الصحية بالمملكة في الاستعانة ببصمة العين لإثبات الحضور والانصراف لمنسوبيها، عوضا عن بصمة الإصبع، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا» المستجد.

وشرع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في البدء بتركيب أجهزة بصمة العين، تمهيدا لبدء تطبيق نظام الحضور والانصراف خلال الفترة القادمة.

وكان العديد من الجهات الحكومية، بما فيها القطاع الصحي، قد أوقفت العمل بنظام بصمة اليد مع بدء ظهور فايروس «كورونا»، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة منذ رصد أول إصابة بالفايروس في الثاني من مارس للعام الميلادي الحالي.

الجدير بالذكر، أن المملكة قد سجلت حتى اليوم (الأحد) ١٠١.٩١٤ إصابة مؤكدة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، فيما بلغت حالات التعافي ٧٢.٨١٧، وبلغ عدد الوفيات ٧١٢ حالة.