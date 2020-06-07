صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأوضح المصدر أن الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.