اعتمدت الجمعية السعودية لكتاب الرأي والمركز المعماري التصاميم الخاصة بإنشاء مبنى مقر الجمعية السعودية في مدينة الرياض، حيث تم استيحاء فكرة التصميم المتميزة من دور كاتب الرأي في طرح الأفكار ومناقشة قضايا المجتمع بشفافية ومن مصادر معرفية متعددة.

وقد شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الشدي المهندس عثمان السليمان رئيس المركز المعماري على بادرة المركز التطوعية الكريمة بإنجاز تصميمات المبنى من منطلق دعم كتاب الرأي وتثمين دورهم في خدمة المجتمع.