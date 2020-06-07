استأنف مطار الملك سعود بمنطقة الباحة استقبال أولى رحلات الناقل الجوي الوطني، إثر توقف دام لما يقارب ثلاثة أشهر. وأوضح مدير مطار الملك سعود المهندس فيحان بن محسن الغامدي لـ«عكاظ» أن الرحلة القادمة من الرياض وصلت في موعدها عند الثانية عشرة وأربعين دقيقة وعلى متنها 80 راكباً، فيما غادرت الرحلة إلى الرياض عند الساعة الثانية والنصف وعلى متنها 84 راكباً. مؤكداً أن رحلتين إحداهما للسعودية والأخرى لطيران ناس ستقل الركاب من وإلى الرياض ابتداء من غد (الأحد)، مشيراً إلى أنه لم تتم جدولة رحلات جدة والدمام حتى اليوم، ولفت إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات على مرافق المطار والطائرة والركاب من خلال مستوصف متنقل يرصد درجات حرارة المغادرين والقادمين بمتابعة طبيب متخصص وفريق من الاختصاصيين الفنيين.