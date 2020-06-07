سجلت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز نمواً ملحوظاً في النشر العلمي في المجلات المصنفة ضمن كشاف Scopus ليبلغ عدد البحوث المنشورة (833) عام 2019 مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد الأوراق المنشورة (303)، وبمعدل زيادة قدر بنحو 274.9 %.



وفي المجلات العلمية المصنفة ضمن كشاف Web of Science- ISI فقد سجل النشر العلمي فيه أيضاً قفزة نوعية؛ حيث ارتفع هذا العدد من (271 ) بحثاً عام (2015) إلى (799) بحثاً عام 2019 م وبمعدل زيادة قدر بنحو 294.83 %.



وأكّد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على أهمية البحث العلمي؛ وارتباط كثير من الخطوات والإجراءات التطويرية للجامعات به على الصعيدين النظري والتطبيقي.



لذلك فقد اتجهت جامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز لدعم البحث العلمي في شتى مجالاته، وأولت عناية خاصة بالنشر في قواعد البيانات العالمية، فحفزت الباحثين وشجعتهم، واستحدثت من خلال عمادة البحث العلمي عدداً من الضوابط والإجراءات التي من شأنها زيادة معدل نشر الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تلك القواعد، الأمر الذي أدى إلى تنامٍ مطرد للنشر فيها.



وقدم الدكتور الحامد شكره لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري على متابعته الدائمة ورعايته واهتمامه ببرامج عمادة البحث العلمي ومناشطها، متمنياً في الوقت ذاته لعميد البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي وزملائه من الباحثين والباحثات مزيداً من التقدم والإبداع، وتحقيق العديد من الإنجازات البحثية.

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