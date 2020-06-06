ودّعت السفارة السعودية في كانبرا بدولة أستراليا، بمشاركة ‪القنصلية العامة في سيدني، الرحلة الاستثنائية الخامسة من سيدني إلى مدينة الدمام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، حيث وصل عدد العائدين من أستراليا إلى أكثر من 1000 مواطن، بمتابعة من وزير الخارجية، وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم.

وتناوب على قيادة الطائرة التي نقلت نحو 180 مواطناً من نوع «دريم لاينز» 3 طواقم خاصة، في رحلة استثنائية لأكثر من 24 ساعة بالجو، ولم تمض أكثر من ساعتين في الأراضي الأسترالية. وكان في وداع المغادرين بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان المطيري، وعدد من أعضاء السفارة، لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.

وتعمل السفارة السعودية بأستراليا خلال الأيام القادمة على مضاعفة جهود إعادة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة.