أوضح الخبير الفلكي سلمان آل رمضان لـ«عكاظ» أن الحالة الجوية بدءاً من يوم غدٍ الأحد لاتزال فيها فرص الرياح الشمالية مستمرة إذ تهب نهاراً مثيرة للأتربة والغبار، وقد يصاحبها فترات هدوء، ودرجات حرارة تتجاوز الـ40 للكبرى، والـ30 للصغرى.

وأضاف آل رمضان أن يوم غدٍ الأحد يسمى «طالع الثريا»، وهو أول منازل فصل الصيف، والثانية من مربعانية القيظ، وثالث موسم الثريا، وثالث النجوم الشامية، والشقيقات السبع وهي تجمع نجمي في برج الثور، وهي تصغير ثروى وهي المرأة المتمولة، من الثروة، وهي 13 يوماً، وبين آل رمضان أن الحر والسموم يشتدان فيها ويندر المطر، ويجف العشب، وتغور المياه وتختفي حشرات الربيع، ويتلون بواكير الرطب، ويستمر موسم البوارح، وهي رياح شمالية تحمل الغبار والأتربة، ويركب فيه الغواصون البحر لاستخراج اللؤلؤ، ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة إلا للضرورة كي لا تسقط ثمرها.