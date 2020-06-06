أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) أنه جرى تسجيل 3121 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافي وتسجيل 34 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات الى 676 حالة وفاة.ووصل مجموع حالات الاصابة بفايروس كورونا الى 98869 حالة ومجموع حالات التعافي 71791 فيما بلغ عدد الحالات النشطة 26402 منها 1484 حالة حرجة.وتوزعت الإصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض900 حالة جدة572 مكة المكرمة279 المدينة المنورة 170 الدمام149 الهفوف144 القطيف121 الخبر 86 الطائف76 المبرز 53 المزاحمية51 الجبيل49 خميس مشيط47 الظهران36 الدرعية28 بريدة26 احد رفيدة24 ابها 19 الخرج18 حوطة بني تميم17 الجفر14 صفوى13 جازان13 نجران10 وادي الدواسر10 ينبع9 ظهران الجنوب9 بيشة8 تبوك8 وادي بن هشبل7 راس تنورة7 عرع7 رقائع الحمش7 محايل عسير6 حفر الباطن6 عفيف6 الخاصرة6 شقراء6 النعيرية5 حائل5 الدلم5 القويعية5 النماص4 تبالة4 السليل4 العيون 3 المخواة3 السحن3 تنومة3 البطحاء3 رابغ 3 شرورة3 سكاكا2 العلا2 مهد الذهب2 سبت العلاية2 الخفجي2 بقيق2 ابو عريش2 خليص2 ليلى2 الدوادمي 2 الرين2 حريملاء2 رويضة العرض2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من الباحة والمندق وبلجرشي وطبرجل والمظيلف والقنفذة ونمرة والخرمة والمحاني وميسان وسراة عبيدة والبشائر وتثليث وقرية العليا وسلوى والشملي والعيدابي وبيش وخباش والارطاوية والبجادية والمجمعة ومرات وساجر وتمير