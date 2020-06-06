نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراض عبارة عن إحداثات حولها معتدون إلى مواقع عشوائية في الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تمت إزالة 47 موقع عبارة عن مبان مسلحة وأخرى شعبية و أراض مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع، إضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر اغنام متفرقة على أراض بمساحات شاسعة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراض حكومية أو خاصة، وجار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم، مشيراً إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة.