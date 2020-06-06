أكدت إمارة منطقة عسير، متابعة أمير المنطقة شخصيا لجميع الإجراءات المتخذة في ما يدور حول ما قام به مغردون من تعد تضمن مساسًا بعِرض بعض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل، وعميق إنجازاتها عبر التاريخ، وشريف نسبها، وعلو مكاناتها في الدولة، أو عمداً، مشيرة إلى أنها في كل الأحوال تعتبر ذلك تعديًا مخالفًا لمبادئ الدين، ومتعارضًا مع الأسس التي قام عليها المجتمع.

وأشارت الإمارة في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر»، إلى أن تلك التغريدات مثلت إخلالا بالنظام العام وتهديدًا للوحدة الوطنية دون خوف من سلطة أو رعاية لحقوق الناس وبشكل يثير الفتنة ويؤثر على الوئام المجتمعي.

وتتوجه إمارة المنطقة بالتقدير لوزارة الداخلية والنيابة العامة للإجراءات الحازمة المتخذة في هذا الصدد، وتؤكد تحذيرها الجازم لأي من كان وفي ظل أي ظرف من التعرض لأهالي المنطقة أو المساس بتاريخهم أو النيل من أعراضهم أو الانتقاص من مكانتهم، مشددة على أنها ستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة اتجاه كل من تسول له نفسه المساس بشيء من ذلك.