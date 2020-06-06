تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس (الجمعة) من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الشوقية.‏

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحد ٩١١ تَلَقى بلاغًا مفاده اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية.‏

وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.