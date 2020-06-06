نفذت صحة الطائف عملية إخلاء ناجحة لـ 17 حالة مصابة بفايروس «كورونا» داخل العناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي.

واختارت الصحة عملية الإخلاء لتأمين سلامة المرضى ممن يقتضي وجودهم الربط المباشر بالأوكسجين بعد تعطل الشبكة المغذية للمستشفى رغم وجود البدائل من إسطوانات وغيرها، إلا أن الإخلاء تم تفادياً لمخاطر استمرار الخلل ولتأمين سلامة المرضى بالدرجة الأولى لحين إصلاح الخلل والتأكد من عودة النظام المغذي واختباره عدة مرات قبل استعادتهم.

وكان نظام شبكة الأوكسجين المغذي للمستشفى قد تعرض لعطل طارئ، وفضلت الصحة إخلاء مرضى العناية المركزة بالمستشفى احترازياً بمشاركة 15 فرقة صحية من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف، و5 فرق من الهلال الأحمر، إلى جانب فرقة غاز متنقل، وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني لتأمين عملية نقل المرضى وتوزيعهم بين مستشفيات الطائف الأهلية.

وحرصت صحة الطائف على نقل المرضى بكامل تجهيزات أسرتهم الطبية من أجهزة متنقلة وطاقم فني وطبي، بهدف استمرار متابعة وضعهم الصحي بعد الإخلاء بنفس الطاقم القائم على حالتهم.

وأكدت الصحة في الطائف اكتمال عملية النقل بنجاح وسلامة جميع المرضى، وفقاً للمتحدث الرسمي عبدالهادي الربيعي.

يذكر أنه جرى على الفور تطبيق خطة الطوارئ بإشراف لجنة «كورونا» وقيادة مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، وعضوية عدد من القيادات الصحية.