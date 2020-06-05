حذرت المملكة المتحدة بريطانيا (الجمعة)، من أن خزان صافر – ناقلة النفط العائمة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن تهدد بتدمير البحر الأحمر وسواحله بعد يومين من إعلان الطوارئ على إثر تسرب نفطي في روسيا.

جاء ذلك في تصريح أطلقه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، بعد تكرر التحذيرات اليمنية من حدوث ثقب في خزان سفينة صافر وبدء التسرب الذي يهدد بكارثة بيئية على مستوى اليمن والعالم.

وقال آرون إن تسريب 20 ألف طن من الوقود تسبب بأضرار بيئية هائلة في سيبيريا – روسيا إشارة إلى الحادثة التي أعلنت على ضوئها روسيا حالة الطوارئ في إحدى الولايات.

وعلق سفير بريطانيا لدى اليمن «تحوي الناقلة صافر في اليمن ما يقارب 150,000 طنا من النفط الخام الذي سيدمر البحر الأحمر وساحله إذا تسرب».

وأضاف مايكل آرون أن على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.