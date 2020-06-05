أمرت النيابة العامة بالقبض على شخص أساء إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة، أن أمر القبض على المذكور، صدر بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، والمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب والقبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.