أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوكاً خادشاً للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض، بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعة للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافة على ذمة القضية.

وأوضح المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.