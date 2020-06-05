‏⁧غادرت مطار سيدني الدولي اليوم (الجمعة) الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين للراغبين من المواطنين السعوديين بالعودة من أستراليا إلى أرض الوطن.

حيث غادرت الرحلة متجهة إلى مطار الملك فهد الدولي بمتابعة من وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة‪



لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.

وعبر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم.