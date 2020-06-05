تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من إزالة تلوث زيتي بطول أكثر من 1500 متر على شاطئ مركز السوداء، قرب محطة الشعيبة.

وأوضحت الشركة أن هذا التحرك يأتي بعد رصد تسرب زيت مجهول المصدر قرب شاطئ محطة الشعيبة على مسافة تقارب من 2100 متر.

وأشارت إلى أنه تمت إزالة أكثر من 70% من التلوث باستخدام آليات مخصصة لمكافحة حالات التلوث الزيتي، علماً أن العمل لا يزال مستمراً، لإزالة ما تبقى من التلوث على الشاطئ.

ويأتي ذلك ضمن جهودها بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من الأعمال والأنشطة التي تهدف للمحافظة على البيئة.