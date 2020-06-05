سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف محافظات الجمهورية.

واشتملت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية (كمامات N95) الخاصة إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية لمواجهة انتشار فايروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد.