ربطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحضور لمقرات العمل بناء على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة.

جاء ذلك بناء على تعميمها السابق بشأن ترتيبات الحضور لمقرات العمل، والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام للفترة الممتدة. وأشارت الوزارة في تعميمها الجديد (الإلحاقي) إلى أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادمة.. التقيد بعدد من الخطوات اعتبارا من يوم الأحد 15 شوال 1441 وحتى إشعار آخر.. كالتالي:

- مستوى الخطورة (الأحمر) / يعلق الحضور لمقرات العمل (ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود)

- مستوى الخطورة (البرتقالي) / يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين (مديري الإدارات فأعلى)

- مستوى الخطورة (الأصفر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50٪

- مستوى الخطورة (الأخضر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75٪

وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد، على أن تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد هذه الوزارة ببيانات التواصل معه على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمته المتابعة مع فريق العمل بشكل مباشر واشعار الجهة، والجهات التابعة لها والتي يرأسون مجالس إدارتها بمستويات الخطورة أسبوعيا.

ويقوم فريق العمل المكون من هذه الوزارة ووزارة الصحة بتقييم المعطيات الصحية بشكل دائم ومستويات الخطورة في مختلف مدن المملكة وإشعار ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بشكل مباشر بالمستجدات.

على أن يستمر العمل بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام حسب المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لجميع العاملين في المقرات حتى إشعار آخر.