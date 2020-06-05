أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) أنه جرى تسجيل 2591 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصل مجموع الحالات الى 95748، كما تم تسجيل 1651 حالة تعافي ليصل اجمالي حالات التعافي الى 70616 وتسجيل 31 وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 642 حالة.وتوزعت الاصابات على المناطق على النحو التالي: الرياض719 جدة495 مكة المكرمة254 المدينة129 الهفوف102 الدمام90 الخبر81 القطيف76 الجبيل66 المبرز60 بريدة48 الظهران45 الطائف31 خميس مشيط29 الجفر22 راس تنورة20 حفر الباطن19 الدرعية19 ينبع18 تبوك17 جازان15 القنفذة12 عرعر12 عنيزة11 البشائر11 بقيق11 ابها10 محايل عسير10 صفوى10 السحن9 الخفجي9 ابوعريش9 نجران9 بللسمر8 الخرج8 بيش7 صبيا7 رويضة العرض7 احد رفيدة6 حائل6 العارضة6 النماص5 تبالة5 الدرب5 الليث5 العيون4 البكيرية4 الرس4 وادي بن هشبل4 القويعية4 ليلى3 وادي الفرع2 مهد الذهب2 رياض الخبراء2 القوز2 المزاحمية2 حوطة بني تميم2 وتم تسجيل حالة واحدة في كل من الحناكية وخيبر والمذنب والاسياح والمويه وظهران الجنوب ورجال المع وتنومه والعيدابي واضم ورابغ وحبونا والعويقلية والشعبة والبجادية والزلفي وتمير وثادق واملج