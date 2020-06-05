مضت ثلاث سنوات على إعلان الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب؛ (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات مع الدوحة، في ظل إصرار نظام الحمدين على دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية والمساعي الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وبعد نفاد جميع الفرص ورفض المساعي والجهود الدبلوماسية لإعادة النظام القطري إلى جادة الصواب.لا شك أن قطر هي الخاسر الأكبر، فهي من قررت بمحض إرادتها الابتعاد عن محيطها العربي الدافئ لهثاً وراء طموحات غير مشروعة لتوسيع نطاق نفوذها الإقليمي، بتبنيها الخطاب الإعلامي التحريضي والمبني على الكذب والتزييف عبر قناة «الجزيرة» والأذرع الإعلامية التابعة لها، ودعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتنفيذ أجنداتها التخريبية في المنطقة، دون أدنى مراعاة لمبادئ حسن الجوار وثوابت العلاقات الخليجية.وعلى مدى 36 شهراً من المقاطعة، أثبت الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، صحة موقفه من نظام الحمدين الذي قرر أن يخوض مراهقة سياسية غير محسوبة ومحفوفة بالمخاطر، ليهيم بمفرده في العراء الإقليمي بعيداً عن محيطه العربي الدافئ، وهو ما أفضى إلى أن تقع الدوحة تلقائياً في شراك «ترويكا الشر» في المنطقة «أردوغان والملالي والإخوان»، وباعتبارها الحلقة الأضعف في المحور، تحولت الدوحة إلى بقرة حلوب، يفرض عليها در الأموال لتمويل الأنظمة والجماعات والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، لتصبح رهينة للمشاريع الإقليمية الهدامة وحجر زاوية في جميع المشاريع الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.على مدار السنوات الثلاث الماضية، حاولت الدوحة اختزال المقاطعة في قضية «تصريحات أميرها التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية ليلة الرابع والعشرين من مايو 2017»، وشدد خلالها على رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، والدفاع عن حزب الله وحركة حماس ونظام الملالي والعلاقة معها، وظلت قطر تزعم بأن الوكالة تم اختراقها، متجاهلة تاريخاً طويلاً وسلسلة مترابطة من الأحداث والمواقف والسياسات التي تتبناها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتي أفضت مسبقاً إلى أزمة «سحب السفراء» في 2014، لعدم التزام قطر بـ«اتفاق الرياض» المبرم في 23 نوفمبر 2013، فأعلنت المملكة والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، وانتهت الأزمة في 16 نوفمبر 2014، بتوقيع اتفاق جديد مع الدوحة التي تعهدت حينها بالالتزام بالاتفاقين؛ (اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014)، وتنص أبرز بنودها التي أصبحت لاحقاً محور الخلاف مع قطر، على التزام الدوحة بوقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يتسبب في تخريب العلاقات الداخلية أو مع دول الجوار، وكذلك التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا بالحصول على موافقة مسبقة من دولته، إضافة إلى الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، ووقع أمير قطر كذلك على بند يمنح دول المجلس الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.وهذا يبرهن أن صلب الخلاف مع الرباعي العربي لا يختزل في تلك التصريحات التي أدلى بها أمير قطر، وأثبتت المقاطعة أن التصريحات التي أنكرتها قطر تناقض مع نهجها المتواصل في دعم وتمويل الإرهاب والتحريض الإعلامي المبني على الكذب والتزييف، والانسياق وراء مخططات الملالي ونظام أردوغان وجماعة الإخوان بشكل فاضح.