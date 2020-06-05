فتحت جائحة كورونا باب التساؤلات على مصراعيه مولّدة استفهامات كبرى عن ماذا حدث، لماذا حدث، وكيف حدث، وما المخرج مما حدث، وشرّعت الأزمة الكونية نوافذ الاحتمالات والتصورات لمستقبل الأمم والشعوب والكيانات.وتفاوتت ردود الأفعال بين تهويل وتهوين وتوزعت المشاعر بين خوف واستخفاف، فهناك من يرى أن الكون شهد جوائح وأوبئة مدمرة وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها وتجاوزت البشرية الحدث وتداعياته. فيما لا يزال النخب يجتهدون في توفير التفسير المنطقي للجائحة وفق منظور يساري ناقم على الرأسمالية المتغولة غير مستبعدين فكرة المؤامرة المتمثلة في صراع بيولوجي أو تكتيكات واستراتيجيات لاستقرار كيانات وزعزعة أخرى.هناك شبه إجماع على هشاشة ما يعرف بمنظومة العالم الأول كون مواجهة الوباء لم تكن بمستوى الحدث وردود الفعل لم ترق إلى مستوى الفعل ما يعني أن ثقافة الاحتياط والتحسب لم تكن واردة في ذهن صانع القرار السياسي الحالم بالانتصار والتفوق دوماً وإن على حساب إبادة البشر.ورجح خبراء كثر عبر مشاركات في ندوات وبرامج أن رسالة فايروس كورونا معبرة عما لحق بكوكب الأرض من جور وتطاول عبثي أسهم الإنسان فيه حد الاستهتار فجاءت الرسالة المهددة للحياة ليعيد البشر الاعتبار والاحترام لأمهم الأرض.وتحاول «عكاظ» من خلال طرح قضية استشراف صورة العالم إثر انتهاء الجائحة معرفة أين ستقف الحكومات والدول؟ وهل ستتجه لتحسين وتطوير أداء مؤسساتها لتحافظ على ثقة شعوبها بها وتنطلق نحو المزيد من العصرنة؟يرى الباحث العراقي رشيد الخيون أن المحن تمر وتذهب بتأثيرتها، وإن تركت تأثيرات وتداعيات لزمن معين، لتعود الحياة كما كانت وربما أفضل من السابق بسبب الشوق للحياة بعد فترة الحجر والانقطاع.وتحفّظ الخيون على ما يعتقده البعض من تغييرات كبرى ستطال العالم، والتبشير بحل الخلافات السياسية التي تتخللها النزاعات العسكرية، وأن الناس ستتباعد عن بعضها بعضا، وستتغير آلية التحايا واللقاءات، وعدّ ذلك من المبالغات غير الموضوعية.ويرى أن المنظومة الطبية ستشهد عناية كبرى في جميع الدول شرط أن يكون وباء كورونا طبيعياً وغير مصنّع، وتطلع لتحولات ترفع راتب الطبيب ليتجاوز لاعب الكرة، وتلتفت الحكومات لمعالجة وضع الفقراء كي لا تكون البيئة التي يعيشون بها مراتع للأوبئة التي تتحول إلى جائحات. وذهب الخيون إلى أن أهم درس من كورونا أن الناس سواسية. دخلوا الحجر مع اختلاف المواصفات، واستعاد ما عرفته العرب من الأشهر الحرم، وكانت أربعة أشهر من السلام لأجل الحياة وتجديدها، وليتحول ذلك العرف الواقي إلى صلح ما بين الإنسان والطبيعة، فالطبيعة تزداد افتراسا إذا لم تعط هدنة تريح نفسها وتمكنها من التجدد. ورجح حدوث المزيد من الكوارث في ظل استهانة البشرية بالكرة الأرضية واستمرارهم في استغلالها الفاحش وتدمير خصائصها بالكيماويات والاستيلاد الجائر والتفريخ الآلي وزيادة عدد السكان الذي ارتفع في 50 عاما للضعف وبلغ 7 مليارات نسمة، وناشد الساسة بمنح كوكبنا راحة يومية أو أسبوعية أو شهرية ليمكنه استعادة أنفاسه.ويرى رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم أن ما أحدثته الجائحة رسم خطوطا فارقة بين الفوضى والاستقرار وبين المرض والحياة، وبين القيم القديمة للمجتمعات والحكومات والعالم، وبين ما آلت إليه، مشيراً إلى الأثر الملموس لتداعيات كورونا على المجتمعات فيما لا تزال الحكومات لم تكشف عن مقدار ما أحدثته الجائحة من اهتزاز في منظومة القيم والإمكانات وما يتوفر لديها من استراتيجيات.ويرى أنه في ظل تأزم القيم فهناك انكفاء من البعض وتأمل من آخرين ومباشرة سياسات من طرف ثالث، مؤكداً أن بعض صناع القرار دق نذر التغيير وعزم بصلابة وحزم على أن يبدأ بالتغيير الإيجابي، كون الزمن تغير وإن لم نواكبه سيتجاوزنا. وتطلع لمراجعة استراتيجيات الحكومات وهيكليتها وبنيتها التي تضبط التشريعات والأعمال، وأوضح أن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تبنى استراتيجية للدولة بانتهاء كوفيد 19 منها مراجعة حجم الهيكل الحكومي، ودمج وزارات، وتغيير هيئات، وتعزيز دور حكومة رشيقة ومرنة وسريعة تواكب الأولويات الجديدة. وأضاف أن بعض الحكومات ما قبل الجائحة الكورونية كانت مترهلة بطيئة جامدة، ما ينبئ بأن عوالم ما بعد كورونا وحكوماتها ومجتمعاتها في صدد تغير جذري وكبير.ويذهب المستشار الثقافي الدكتور عبدالله الكعيد إلى أنه من الصعوبة بمكان استشراف ما بعد كورونا والعالم لا يزال يعيش تداعيات الحدث بشيء من الذهول والارتباك، ورجح أن تتبدل نظرة الشعوب للحكومات بحكم الخيبات والإحباطات، مضيفاً أن التغيير المحتمل سيطال مراكز القوى الدولية إذ ستتراجع قوى وتتقدم أخرى وتختفي قوى وتظهر بديلة لها. وأشار إلى تحولات اقتصادية كبرى وانهيار نظريات وعودة لمبدأ «احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود»، ويرى أن الأحزاب المعنية بحماية البيئة سيكونون أوفر حظاً في رسم سياسيات وملامح المستقبل بأدوات جديدة وشركات أكثر تعقلاً ولم يستبعد أن يعاد توزيع مراكز القوى العالمية.وأبدى الشاعر اللبناني شوقي بزيع دهشته من عالم نجح في زيارة القمر واكتشف المريخ وعجز عن توفير مصل لوباء فاتك. ويرى أن نظرية العولمة تفككت ولم تعد هناك رساميل متوحشة ولا أسواق مفتوحة، ولفت الانتباه إلى الصراع الضاري بين القيم الأخلاقية خصوصا ما يشكل حماية للمجتمع. ويذهب بزيع إلى أن العولمة لن تنتهي ولكنها ستتشكل معرفياً وتكنولوجياً وتعيد هيكلة نفسها في ظل تصدع القيم والممارسات بما فيها التحول بالعلاقات الاجتماعية والاجتماعات الرسمية والأداء الوظيفي من الواقع إلى الافتراضي.