أنهت أمانة الجوف، أعمال تطوير مرافق منتزه النخيل بسكاكا، عقب عمل متواصل امتد 3 أشهر.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، أنه تم تهيئة الحدائق والمنتزهات وعمل الصيانة اللازمة من أجل توفير وسائل السلامة كافة لمرتاديها، كذلك تطوير مرافقها وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وألعاب لياقة بدنية وزيادة المسطحات الخضراء، سعياً إلى تحسين جودة الحياة وتوفير متنفس للأهالي، وما تُسهم به المنتزهات من دور ترفيهي.

وأضاف أنه ضمن المنتزهات التي جرى تطوير مرافقها وتحسين خدماتها «منتزه النخيل» الذي يقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، تم الانتهاء من أعمال تطوير وإنارة ورصف وتشجير وجماليات، حيث تجاوزت المساحة الـ90771.83 م2، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته 46620.45 م2، فيما تمت زيادة زراعة شجيرات وزهور، وتجميل ممرات المشاة التي تجاوز طولها 5000م.