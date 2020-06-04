أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة للاستجابة العالمية للجائحة لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين.



جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزير الخارجية على موقع تويتر قال فيها:«شاركت اليوم ممثلاً عن المملكة في القمة العالمية للقاحات والتحصين التي تكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم وسط جائحة فايروس كوفيد-19، ولقد أعلنت فيها عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم @gavi وذلك من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة للاستجابة العالمية للجائحة».