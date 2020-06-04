سجلت منطقة مكة المكرمة أول حالة وفاة لطبيب مقيم إثر إصابته بكورونا في أحد المستشفيات الحكومية في العاصمة المقدسة. ونعت صحة مكة المكرمة اليوم (الخميس) الطبيب المقيم نعيم خالد شودري (٤٧ عاماً) باكستاني الجنسية الذي توفي متأثراً بإصابته بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ حيث كان يؤدي مهامة العملية ضمن الصفوف الأماميه لمواجهة الوباء.



وقال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير: إن الفقيد الطبيب المقيم الدكتور نعيم خالد الشوردي (باكستاني الجنسية) أحد العاملين بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، الذي وافته المنية متأثراً بالإصابة بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19، كان من خيرة الكوادر الطبية المنتسبة لصحة مكة المكرمة، كما يعد الفقيد من أحد النماذج المشرفة التي وقفت بجسارة للتصدي للوباء؛ لينضم إلى ركب ممن نحسبهم عند الله من الشهداء الذين وقفوا في مواجهة الجائحة ضمن خطوط الدفاع الأولى؛ طمعاً في الأجر والثواب من الله عز وجل. فيما نعى زملاء الفقيد من منسوبي قسم الجراحة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة قائلين: «فجعنا بنبأ وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الطبيب الدكتور نعيم خالد شودري» الذي عرف بيننا بدماثة خلقه وطيب معاشرته، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نشاطر عائلة الدكتور نعيم شودري أخصائي الجراحة العامة مشاعر الحزن على وفاته.



وقال مدير مستشفى حراء العام الدكتور وليد محمد حسين في نعي الراحل: «رحم الله نعيم رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه وصحبه جميل الصبر والسلوان».



يذكر أن الطبيب شودري كان يعمل أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، متزوج ولديه ثلاث فتيات يقمن معه وزوجته بمكة المكرمة.



وشهدت العاصمة المقدسة منتصف الشهر الماضي وفاة الممرض الحسيني أحد منسوبي صحة مكة المكرمة.