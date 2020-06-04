تفتح الجوامع غداً (الجمعة) أبوابها لاستقبال المصلين، لتأدية أول صلاة جمعة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها ​​​​​ما عدا مكة المكرمة، وذلك منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فايروس كورونا، والذي بدأ في الثالث عشر من شهر مارس للعام الميلادي الحالي.



وكانت قد صدرت الموافقة في الثالث من شهر شوال على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم (الأحد)، الموافق للثامن من شهر شوال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.