باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، حادثة سقوط عاملين في غرفة تفتيش (منهل) تحت الإنشاء بعمق 3:5م تابعة لمشروع تصريف سيول.



وقد نتجت عن الحادثة إصابة العاملين بإصابات مختلفة حسب ماذكره المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، والذي أوضح أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادثة في الساعة (9:25)، فتمت مباشرة الحادثة وإخراج أحد العمال، في حين تم إخراج العامل الآخر قبل ورود البلاغ للدفاع المدني، وتنفيذ الجانب الوقائي.



وشدد العقيد أباالخيل على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية الشخصية في مثل هذه المشاريع، حفاظاً على سلامة العاملين وتحقيقاً للسلامة العامة.