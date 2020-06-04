أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أنه جرى تسجيل 1975 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصل الإجمالي الى 93157 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 23581 منها 1381 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 806 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع الحالات 68965 جديدة وتسجيل 32 حالة وفاة لتصل حالات الوفاة الى 611 حالة.وتوزعت الاصابات بين المنطق على النحو التالي: الرياض675 مكة المكرمة286 جدة259 المدينة المنورة124 الهفوف112 الدمام53 القطيف49 الطائف42 تبوك36 الجبيل31 الخبر26 بيش21 المبرز17 حائل17 خميش مشيط15 خليص15 ينبع14 الخرج12 ابها11 نجران10 رماح9 حريملاء8 الظهران7 الجفر6 بريدة6 المجمعة6 بقيق5 شرورة5 عفيف5 المجاردة4 صبيا4 الدرعية4 السليل4 ساجر4 ثادق4 العيون3 العقيق3 احد رفيدة3 راس تنورة3 صفوى3 جازان3 القويعية3 ضرماء3 حوطة بني تميم3 قلوة2 محايل عسير2 بيشة2 بقعاء2 ليلى2 الدوادمي2 الزلفي2 حوطة سدير2 رقائع الجمش2 شقراء2 فيما سجت حالة واحدة في كل من المندق والقى وبلجرشي وسكاكا والعيص والعلا والقوز والمظيلف والنعيرية وحفر الباطن والدرب والدائر وصامطة والليث والكامل ويدمه والدلم والحريق والخاصرة ورويض العرض ووادي الدواسر وضباء