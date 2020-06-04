مع عودة المصلين لأداء صلاة الجمعة يوم غدٍ - تؤدى أول جمعة منذ تعليقها إثر جائحة كورونا- وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خطباء الجوامع بالتحدث في خطبة الجمعة غداً عن أهمية تطبيق ماصدر من جهات الاختصاص من إجراءات احترازية تجاه فايروس كورونا، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ النفس، والتي هي مقصد من مقاصد الشرع وتوجيه الناس إلى تطبيق ما صدر من وزارة الشؤون الإسلامية من تعليمات وإجراءات احترازية للمسجد والمصلين.

وكانت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بيشة قد أعلنت أمس الأول أنه تم اختيار 39 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من يوم غد (الجمعة)، وفقاً لإعلان أصدره مدير إدارة المساجد في بيشة ظافر وهيب الشهراني اليوم، بناءً على تعميم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير، ووزير الشؤون الإسلامية المبنية على الأمر السامي برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية من الجهات المختصة.

وأكد الشهراني على جميع أئمة وخطباء المساجد التي تم اختيارها لإقامة صلاة الجمعة بها إبلاغ المصلين بذلك.

وكانت توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أكدت ضمن الإجراءات الاحترازية لمرض «كورونا» خلال صلاة الجمعة بأن يكون الأذان الأول قبل وقت الصلاة بـ 20 دقيقة، وإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد المهيأة لإقامتها والقريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين.