أطاحت كبسة معايدة داخل أحد مستشفيات الصحة، برئيس قسم ومعاقبة 8 موظفين بعد ثبوت مخالفتهم لتدابير مكافحة كورونا في التباعد الاجتماعي.



وشهد المستشفى كبسة دسمة عبارة عن ذبيحة في صحن كبير مع المشروبات الباردة، وتحوّطوا حوله متجاذبين الحديث ووثقوا الوليمة بالصور التي نشروها في قروباتهم، رغم أن موقعهم يحملهم مسؤولية الالتزام القصوى ليكونوا مثالاً يحتذى به في ظل ما تقوم به الوزارة وصحة المحافظة بالتعليمات والتحذيرات المتوالية.



وكشف لـ «عكاظ» عبدالهادي الربيعي المتحدث باسم صحة الطائف ومدير العلاقات العامة أن مدير الشؤون الصحة بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات، والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم ومعاقبة 8 آخرين بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.